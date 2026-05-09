Uscita la lista dei convocati di Paolo Vanoli per la partita della Fiorentina contro il Genoa. Il tecnico viola sorride perché recupera tre giocatori: Piccoli, Fortini e Balbo, ma dovrà fare a meno, ancora una volta, di Moise Kean. La lista completa:
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Fiorentina, i convocati per il Genoa: tornano in tre. La decisione su Kean
La lista dei convocati della Fiorentina per la partita del Franchi di domani, ore 15.00, contro il Genoa di De Rossi
1) BRASCHI Riccardo
2) BALBO VIEIRA Luis Francisco
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) FORTINI Niccolò
12) GOSENS Robin Everardus
13) GUDMUNDSSON Albert
14) HARRISON Jack Davi
15) KOŠPO Eman
16) KOUADIO Eddy Nda Konan
17) LEZZERINI Luca (P)
18) MANDRAGORA Rolando
19) NDOUR Cher
20) PARISI Fabiano
21) PICCOLI Roberto
22) PONGRAČIĆ Marin
23) RANIERI Luca
24) RUGANI Daniele
25) SOLOMON Manor
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