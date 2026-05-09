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Fiorentina, i convocati per il Genoa: tornano in tre. La decisione su Kean

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La lista dei convocati della Fiorentina per la partita del Franchi di domani, ore 15.00, contro il Genoa di De Rossi
Redazione VN

Uscita la lista dei convocati di Paolo Vanoli per la partita della Fiorentina contro il Genoa. Il tecnico viola sorride perché recupera tre giocatori: Piccoli, Fortini e Balbo, ma dovrà fare a meno, ancora una volta, di Moise Kean. La lista completa:

1) BRASCHI Riccardo

2) BALBO VIEIRA Luis Francisco

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) FORTINI Niccolò

12) GOSENS Robin Everardus

13) GUDMUNDSSON Albert

14) HARRISON Jack Davi

15) KOŠPO Eman

16) KOUADIO Eddy Nda Konan

17) LEZZERINI Luca (P)

18) MANDRAGORA Rolando

19) NDOUR Cher

20) PARISI Fabiano

21) PICCOLI Roberto

22) PONGRAČIĆ Marin

23) RANIERI Luca

24) RUGANI Daniele

25) SOLOMON Manor

 

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