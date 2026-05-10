Durissima contestazione: questo ha riservato il Franchi alla Fiorentina appena acclarata la salvezza matematica raggiunta grazie al pareggio contro il Genoa per 0-0.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Salvezza raggiunta, esplode la contestazione: “Via la m…”, “Fate ridere”
news viola
Salvezza raggiunta, esplode la contestazione: “Via la m…”, “Fate ridere”
La Fiorentina ha beneficiato del sostegno dei tifosi fino alla matematica, scattata allo 0-0 contro il Genoa
"Fate ridere", "Via la m... da Firenze", "Uomini di m..., voi siete uomini di m..", "Tutti a casa alé", "Andate a lavorare" alcuni dei cori che i nostri inviati allo stadio hanno potuto distinguere chiaramente.
La tifoseria viola ha lasciato andare tutta la propria frustrazione per un'annata orribile, mentre i giocatori e il gruppo squadra non sono andati sotto la curva ma sono rimasti a centrocampo a prendere la bordata di fischi assordanti che è stata loro riversata addosso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA