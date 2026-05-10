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Salvezza raggiunta, esplode la contestazione: “Via la m…”, “Fate ridere”

Salvezza raggiunta, esplode la contestazione: “Via la m…”, “Fate ridere” - immagine 1
La Fiorentina ha beneficiato del sostegno dei tifosi fino alla matematica, scattata allo 0-0 contro il Genoa
Redazione VN

Durissima contestazione: questo ha riservato il Franchi alla Fiorentina appena acclarata la salvezza matematica raggiunta grazie al pareggio contro il Genoa per 0-0.

"Fate ridere", "Via la m... da Firenze", "Uomini di m..., voi siete uomini di m..", "Tutti a casa alé", "Andate a lavorare" alcuni dei cori che i nostri inviati allo stadio hanno potuto distinguere chiaramente.

La tifoseria viola ha lasciato andare tutta la propria frustrazione per un'annata orribile, mentre i giocatori e il gruppo squadra non sono andati sotto la curva ma sono rimasti a centrocampo a prendere la bordata di fischi assordanti che è stata loro riversata addosso.

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