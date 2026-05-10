Salvezza raggiunta, esplode la contestazione: “Via la m…”, “Fate ridere”

"Fate ridere", "Via la m... da Firenze", "Uomini di m..., voi siete uomini di m..", "Tutti a casa alé", "Andate a lavorare" alcuni dei cori che i nostri inviati allo stadio hanno potuto distinguere chiaramente.

La tifoseria viola ha lasciato andare tutta la propria frustrazione per un'annata orribile, mentre i giocatori e il gruppo squadra non sono andati sotto la curva ma sono rimasti a centrocampo a prendere la bordata di fischi assordanti che è stata loro riversata addosso.