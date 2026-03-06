Nicolò Fagioli è pronto a cambiare agenzia che cura i propri interessi. Il classe 2001, fino ad oggi, è stato gestito dalla CAA Stellar, agenzia nota a livello internazionale con in procura un gran numero di calciatori. Oggi, scrive Nicolò Schira su X, l'ex Juve sta per lasciare la scuderia. E in pole ci sarebbe un noto procuratore italiano.
Fagioli pronto a cambiare procuratore. Schira: “Un’agenzia in pole”
Il centrocampista cambia scuderia
Si tratta di Giovanni Branchini, che gestisce gli interessi anche del calciatore viola oggi in prestito al Sassuolo Mbala Nzola. Il cambio di procura potrebbe essere imminente.
