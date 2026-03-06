Fagioli pronto a cambiare procuratore. Schira: “Un’agenzia in pole”

Nicolò Fagioli è pronto a cambiare agenzia che cura i propri interessi. Il classe 2001, fino ad oggi, è stato gestito dalla CAA Stellar, agenzia nota a livello internazionale con in procura un gran numero di calciatori. Oggi, scrive Nicolò Schira su X, l'ex Juve sta per lasciare la scuderia. E in pole ci sarebbe un noto procuratore italiano.