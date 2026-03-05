David De Gea si è assentato nella giornata di ieri per via di un permesso familiare ottenuto dalla Fiorentina. Una notizia che ha fatto discutere e dato adito a molte voci sul portiere viola. In particolare, essendo ieri il compleanno della figlia, in molti hanno pensato che fosse quello il motivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie VN – Permesso De Gea: motivi familiari, ma non per il compleanno della figlia
news viola
VN – Permesso De Gea: motivi familiari, ma non per il compleanno della figlia
David De Gea assente ieri all'allenamento. Al contrario di come molti pensavano il compleanno della figlia non c'entra niente.
Secondo quanto raccolto da Violanews, invece, c’era una ragione familiare diversa che ha spinto la società a lasciare libero il portiere viola, una ragione tutt'altro che legata ad una lieta ricorrenza. Approfittiamo del fatto di esserne venuti a conoscenza per sgomberare il campo da fastidiosi equivoci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA