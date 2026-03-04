Dopo la prova opaca contro l'Udinese, e le parole nel post partita che hanno creato stupore all'interno della tifoseria viola e non solo, David De Gea non sarà presente all'allenamento previsto per oggi pomeriggio.
Allenamento Fiorentina, De Gea non sarà presente: ecco il motivo
De Gea non si allenerà con la squadra oggi pomeriggio. Ecco il motivo
Da quello che fa sapere il club gigliato, l'estremo difensore non potrà partecipare alla sessione con la squadra perché ha avuto un permesso dalla società per motivi familiari personali.
