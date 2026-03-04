Sentite Biasin: “La Fiorentina scherza col destino. Cambio modulo poco logico”

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha parlato del delicato momento della Fiorentina dopo la sconfitta di Udine:
Vanoli si sta giocando la salvezza con la Fiorentina e tutti dicono “alla fine ce la farà perché ha la rosa migliore tra le pericolanti”. E probabilmente è così, ce la farà, ma occhio a scherzare col destino: il cambio modulo a Udine, seppur dettato dall’assenza di Dodò, è parso francamente poco logico e ha tolto sicurezza.
