Il tecnico Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato del momento della Fiorentina:
Maran sorpreso: “Non mi aspettavo questa Fiorentina a Udine”
Così il tecnico a proposito del momento dei viola
Non mi aspettavo che a Udine finisse così. La lotta è agguerrita per tutte. Credo che l’ultima retrocessione si deciderà all’ultimo, c’è grande bagarre
