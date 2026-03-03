Bazzani scuote la Fiorentina: “Rosa superiore? Va dimostrato, o sarà bagarre”

L'ex attaccante Fabio Bazzani analizza la lotta salvezza: 'Fiorentina fuori pericolo? Prematuro. La qualità della rosa va dimostrata con i punti"

Redazione VN 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 17:40)

La sconfitta di Udine non ha solo lasciato l'amaro in bocca per la prestazione, ma ha certificato una classifica che fa paura: il sedicesimo posto, in coabitazione con Lecce e Cremonese, a un passo dal baratro della zona retrocessione. Una situazione analizzata dall'ex attaccante Fabio Bazzani a La Gazzetta del Mezzogiorno, con un monito chiaro rivolto all'ambiente viola.

Spesso si tende a rassicurare Firenze sottolineando la qualità individuale dei singoli a disposizione di Vanoli, ma Bazzani invita a non cadere nella trappola dell'alibi della rosa superiore: "Si dice che la Fiorentina abbia un organico di ben altro livello e che possa vantare una rosa superiore. Questo è vero. Ma dovrà dimostrarlo sul campo di potersi tirare fuori dalla bagarre, perché è l'unico modo che conta". Secondo la voce di DAZN, il blasone e i nomi contano poco se non vengono accompagnati dai punti, specialmente quando ti ritrovi invischiato in una lotta dove le avversarie sono abituate a lottare con il coltello tra i denti.

Una corsa salvezza affollata — Bazzani sottolinea come il pericolo sia tutt'altro che scampato, con diverse squadre raccolte in pochi punti e il Genoa di De Rossi a sole tre lunghezze di distanza: "Dire che la Fiorentina sia fuori pericolo è prematuro. Nessuno può sentirsi al sicuro prima dell'aritmetica". In un finale di stagione dove conteranno "nervi saldi e coraggio", la Fiorentina non può più permettersi passaggi a vuoto come quello del Friuli.