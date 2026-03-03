Fiorentina-Parma: domenica un minuto di silenzio per Barucci e Marchesi

In vista della sfida di domenica prossima al Franchi contro il Parma, la Fiorentina ha annunciato che verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio. Un momento di commozione per onorare la memoria di due figure che, in modi diversi, hanno segnato la storia della città e del club gigliato.
Domenica al Franchi omaggio prima di Fiorentina-Parma: un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Piero Barucci e del pluricampione viola Rino Marchesi
Il primo omaggio sarà rivolto al Professor Piero Barucci, illustre economista fiorentino ed ex Ministro del Tesoro, scomparso nei giorni scorsi. Insieme a lui, il popolo viola saluterà per l'ultima volta Rino Marchesi, indimenticato protagonista dell'epopea d'oro degli anni '60.
Marchesi, centrocampista di rara intelligenza tattica, ha legato indissolubilmente il suo nome ai successi della Fiorentina, sollevando al cielo due Coppe Italia (1961 e 1966), una Mitropa Cup (1966) e, soprattutto, la storica Coppa delle Coppe del 1961, il primo grande trionfo europeo del club. Un tributo doveroso per chi ha contribuito a rendere grande la maglia viola nel mondo.
