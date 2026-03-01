Lutto per il mondo viola, scomparso Rino Marchesi: sei stagioni con la Fiorentina

Addio a Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, fiorentino d'adozione

Redazione VN 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 18:52)

È scomparso a 88 anni Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese ma ormai fiorentino acquisito. Difensore e centrocampista, Marchesi esordì con la Fiorentina nel 1960 e rimase in viola fino al 1966, collezionando 121 presenze e 9 reti. Con la squadra conquistò due Coppe Italia, la Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers.

Da tecnico, Marchesi ha guidato anche Napoli, dove fu il primo allenatore in Italia a lavorare con Diego Armando Maradona, oltre a sedersi sulle panchine di Inter e Juventus, con Platini tra i protagonisti del suo percorso.

Al lutto si unisce anche il Comune di Firenze. La sindaca Sara Funaro e l’assessora allo Sport Letizia Perini hanno espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi.

“Firenze saluta con profonda commozione Rino Marchesi, protagonista di una delle pagine più belle della storia della Fiorentina e del calcio italiano, con i ‘Leoni di Ibrox’. Con la maglia viola ha contribuito a portare in alto il nome della nostra città in Europa, conquistando tra i suoi quattro trofei, anche la Coppa delle Coppe nel 1961, ancora oggi motivo di orgoglio per generazioni di tifosi. Marchesi, fiorentino d’adozione, ha rappresentato un esempio di professionalità, prima da calciatore e poi da allenatore. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo viola va l’abbraccio sincero della città di Firenze”.