La pressione è uno dei temi principali del calcio moderno. In particolare dall'avvento sui grandi palcoscenici di Jurgen Klopp una parola è entrata nel lessico comune, il Gegenpressing. Quasi tutte le squadre più moderne d'Europa aggrediscono l'avversario, cercando di rompere la prima costruzione. La Fiorentina per anni è stata tra le prime per numero di pressioni, sotto la gestione di Italiano. Il Cies ha pubblicato un report in cui analizza proprio questi dati nei primi 5 campionati europei.
La Fiorentina ed una pressione a metà: tutti i numeri dell’aggressione viola
I dati viola—
La Fiorentina si trova esattamente a metà del guado in A, al decimo posto per numero di pressioni effettuate. Il Como è addirittura primo in Europa, mentre il Bologna di Italiano occupa l'ottava piazza in Europa. I dati non cambiano se si analizza l'altezza della pressione, con i viola decimi sotto l'Udinese. Il dato migliore riguarda la rapidità con la quale la Fiorentina rompe il possesso avversario (la riconquista rapida), dove gli uomini di Vanoli si piazzano all'ottavo posto in A. In compenso un numero particolare riguarda i falli nell'ultimo terzo di campo. La Fiorentina è addirittura quart'ultima in Europa. Vale a dire che al ridosso dell'area avversaria i viola raramente ricorrono al fallo (il Milan di Allegri è ultimo in Europa su questo tema),
