La Fiorentina ed una pressione a metà: tutti i numeri dell’aggressione viola

La pressione è uno dei temi principali del calcio moderno. In particolare dall'avvento sui grandi palcoscenici di Jurgen Klopp una parola è entrata nel lessico comune, il Gegenpressing. Quasi tutte le squadre più moderne d'Europa aggrediscono l'avversario, cercando di rompere la prima costruzione. La Fiorentina per anni è stata tra le prime per numero di pressioni, sotto la gestione di Italiano. Il Cies ha pubblicato un report in cui analizza proprio questi dati nei primi 5 campionati europei.