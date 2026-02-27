Fiorentina-Parma, Cremonese e Inter: il calendario delle giornate dalla 28 alla 30

Le giornate 28 e 29 saranno uno snodo cruciale per la Fiorentina. Ecco l'orario della sfida salvezza contro il Parma, di quella con la Cremonese e poi del big match contro l'Inter

Redazione VN 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 18:22)

Per la Fiorentina ogni partita sarà vitale per la sopravvivenza, a cominciare dalla trasferta di Udine. Uno degli scontri più delicati sarà quello dell'8 marzo contro il Parma, poi arriverà la volta della Cremonese di Nicola. Gli uomini di Cuesta si sono tirati fuori dalla bassa classifica con le ultime vittorie. La Lega ha appena comunicato gli orari della giornata numero 28 fino alla numero 30.

La Fiorentina ospiterà i ducali nel pomeriggio : il calcio d'inizio è previsto per le 15:00. C'è da riscattare la sconfitta dell'andata, ultima del 2025, quando i crociati hanno vinto per 1-0. Poi sarà la volta di Cremonese-Fiorentina: allo Zini si torna a giocare di lunedì, il 16 marzo alle 20:45, come contro l'Udinese alla prossima. Infine, domenica 22 marzo, sempre alle 20:45, ci sarà Fiorentina-Inter a chiudere la 30esima di campionato.