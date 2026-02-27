La Fiorentina supera i playoff di Conference League, dopo aver battuto tra andata e ritorno lo Jagiellonia per 5-4. Nella giornata di venerdì 27 si è scoperto chi tra i francesi dello Strasburgo e i polacchi del Rakow affronterà la squadra di Paolo Vanoli.
Fiorentina-Rakow, le date degli ottavi di finale di Conference League
Dopo il passaggio del turno nei playoff contro lo Jagiellonia, la Fiorentina si prepara a tornare in Polonia
I viola torneranno in Polonia: sappiamo già quando verranno giocati gli ottavi di finale della competizione. Andata a Firenze il 12 marzo e il ritorno la settimana dopo, ossia il 19 marzo, in casa del Rakow, a Sosnowiek, con orari ancora da definire.
