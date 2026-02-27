Di Gennaro: “Fiorentina più logica col 4-3-3. Paratici? È l’uomo che mancava”

Antonio Di Gennaro analizza Udinese-Fiorentina: dalla svolta tattica di Vanoli all'importanza internazionale di Paratici

Redazione VN 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 23:21)

A pochi giorni dal posticipo del lunedì sera tra Udinese e Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola e oggi voce tecnica di DAZN, ha analizzato il momento delle due squadre sulle colonne del Messaggero Veneto. Un'analisi che parte dalla classifica e arriva alle rivoluzioni tattiche e societarie del club di Commisso.

Secondo Di Gennaro, la disparità di obiettivi in classifica potrebbe giocare un ruolo chiave nell'atteggiamento delle due formazioni: "La situazione della Fiorentina è molto diversa da quella dei friulani. L'Udinese può permettersi di scendere in campo con serenità e ha i mezzi per fare bene anche dovendo rinunciare a pezzi importanti come Zanoli, Davis e Solet". Tuttavia, l'ex calciatore avverte che i viola arrivano all'appuntamento con uno spirito rinnovato e una maggiore stabilità.

La svolta di Vanoli — Il segreto della risalita gigliata, secondo Di Gennaro, risiede nel cambio di rotta tattico impresso dall'allenatore: "Oggi la Fiorentina è una squadra molto più consapevole. La vera svolta è arrivata con il passaggio al 4-3-3, un sistema di gioco che mi sembra decisamente più razionale per le caratteristiche della rosa. Vanoli è stato bravo a rivalutare giocatori che prima erano rimasti nell'ombra, esaltandone le qualità. Gli innesti degli esterni, poi, hanno completato il mosaico tattico che ora appare finalmente rifinito".

L'importanza di Paratici — Non solo campo, Di Gennaro dedica un passaggio fondamentale anche all'assetto dirigenziale, sottolineando l'impatto di Fabio Paratici all'interno del club: "A questa società mancava una figura con questo profilo. Paratici porta con sé un bagaglio di esperienza e conoscenze, soprattutto a livello internazionale, che prima non c’erano. È un innesto fondamentale per la crescita, anche se al momento le scelte strategiche devono inevitabilmente fare i conti con le necessità immediate della classifica".