VIDEO – Masini-Fedez, siparietto a tinte viola: “Ci siamo esibiti per…Paratici!”

Ospiti di Casa Vessicchio, Fedez e Marco Masini scherzano sulla loro esibizione a Sanremo
Il cantante nato a Firenze non ha nascosto la sua emozione per la presenza all'Ariston del direttore sportivo della Fiorentina (squadra di cui è grande tifoso) Fabio Paratici. Fedez sorride e scrive sui social: "Grazie a Marco Masini adesso tifo solo Fiorentina".