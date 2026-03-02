Esordio dal 1' per Daniele Rugani con la maglia della Fiorentina nella partita di questa sera ad Udine contro l'Udinese. Una sfida non semplice per il centrale ex Juventus, perché come avversario ha Davis, attaccante molto fisico.
news viola
Rugani, esordio disastroso: errori su tutti i gol subiti
Al 10', sulla rete di Kabasele, si perde proprio l'autore del vantaggio sui pressi del calcio d'angolo, scivolando. L'errore però non è del tutto suo, perché anche De Gea non è uscito sulla palla che è arrivata nell'area piccola. Nel complesso, non ha svolto un brutto primo tempo, anticipando nella maggior parte delle situazioni il rispettivo avversario e costringendo Davis ad allargarsi sulla destra per ricevere palla.
LEGGI ANCHE
Nella ripresa non riesce a limitare l'attaccante dell'Udinese, che lo punta, si allarga sulla sinistra e calcia: bravo De Gea a chiudere in angolo. Al 62' commette poi un errore enorme, perdendosi alle spalle Davis, atterrandolo e causando un calcio di rigore che vale il 2-0 dei padroni di casa. Altro gravissimo errore nel finale, che si fa rubare il tempo da Buksa e mette a segno il 3-0.
© RIPRODUZIONE RISERVATA