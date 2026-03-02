Rugani, esordio disastroso: errori su tutti i gol subiti

Questa sera, durante Udinese-Fiorentina, Paolo Vanoli ha voluto schierare dal 1' Daniele Rugani: come è andato il suo esordio

Esordio dal 1' per Daniele Rugani con la maglia della Fiorentina nella partita di questa sera ad Udine contro l'Udinese. Una sfida non semplice per il centrale ex Juventus, perché come avversario ha Davis, attaccante molto fisico.

Al 10', sulla rete di Kabasele, si perde proprio l'autore del vantaggio sui pressi del calcio d'angolo, scivolando. L'errore però non è del tutto suo, perché anche De Gea non è uscito sulla palla che è arrivata nell'area piccola. Nel complesso, non ha svolto un brutto primo tempo, anticipando nella maggior parte delle situazioni il rispettivo avversario e costringendo Davis ad allargarsi sulla destra per ricevere palla.