Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Rugani, esordio disastroso: errori su tutti i gol subiti

news viola

Rugani, esordio disastroso: errori su tutti i gol subiti

Rugani, esordio disastroso: errori su tutti i gol subiti - immagine 1
Questa sera, durante Udinese-Fiorentina, Paolo Vanoli ha voluto schierare dal 1' Daniele Rugani: come è andato il suo esordio
Matteo Bardelli Redattore 

Esordio dal 1' per Daniele Rugani con la maglia della Fiorentina nella partita di questa sera ad Udine contro l'Udinese. Una sfida non semplice per il centrale ex Juventus, perché come avversario ha Davis, attaccante molto fisico.

Al 10', sulla rete di Kabasele, si perde proprio l'autore del vantaggio sui pressi del calcio d'angolo, scivolando. L'errore però non è del tutto suo, perché anche De Gea non è uscito sulla palla che è arrivata nell'area piccola. Nel complesso, non ha svolto un brutto primo tempo, anticipando nella maggior parte delle situazioni il rispettivo avversario e costringendo Davis ad allargarsi sulla destra per ricevere palla.

LEGGI ANCHE

Nella ripresa non riesce a limitare l'attaccante dell'Udinese, che lo punta, si allarga sulla sinistra e calcia: bravo De Gea a chiudere in angolo. Al 62' commette poi un errore enorme, perdendosi alle spalle Davis, atterrandolo e causando un calcio di rigore che vale il 2-0 dei padroni di casa. Altro gravissimo errore nel finale, che si fa rubare il tempo da Buksa e mette a segno il 3-0.

 

Leggi anche
Gli aggiornamenti sul Franchi: ecco le novità sulle travi e sui lavori
Lutto per il mondo viola, scomparso Rino Marchesi: sei stagioni con la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA