Gli aggiornamenti sul Franchi: ecco le novità sulle travi e sui lavori

Il tema Franchi è sempre di attualità a Firenze. Il Comune ha pubblicato una nota contenente le ultime novità sui lavori:

La trave in metallo rimossa a seguito del disallineamento non sarà sostituita integralmente, ma opportunamente modificata per correggere i punti di connessione e garantire il rispetto delle tolleranze strutturali.

Tali interventi sono stati progettati e concordati con l’impresa esecutrice, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e delle normative vigenti, assicurando la funzionalità e la durabilità dell’opera."