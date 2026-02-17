Il Giudice Sportivo, dopo le gare del 24° turno di Serie A , ha squalificato 10 calciatori tesserati, compreso il viola Mandragora . Entra in diffida un altro viola, Luca Ranieri ---> LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO CON TUTTE LE MOTIVAZIONI

Per il caos di Inter-Juve nel tunnel di San Siro il Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Kalulu. Inibito con 15 mila euro di ammenda l'AD bianconero Damien Comolli fino al 31 marzo e l'altro dirigente coinvolto, Giorgio Chiellini, fino al 27 febbraio ---> LEGGI TUTTE LE MOTIVAZIONI E LE SANZIONI INFLITTE