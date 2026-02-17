Viola News
IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S: squalificati Vanoli e un altro viola. I provvedimenti dopo il caos in Inter-Juve

Giudice Sportivo
Il comunicato ufficiale completo del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A
Roberto Vinciguerra
Il Giudice Sportivo, dopo le gare del 24° turno di Serie A, ha squalificato 10 calciatori tesserati, compreso il viola Mandragora. Entra in diffida un altro viola, Luca Ranieri  ---> LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO DEL GIUDICE SPORTIVO CON TUTTE LE MOTIVAZIONI

Per il caos di Inter-Juve nel tunnel di San Siro il Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Kalulu. Inibito con 15 mila euro di ammenda l'AD bianconero Damien Comolli fino al 31 marzo e l'altro dirigente coinvolto, Giorgio Chiellini, fino al 27 febbraio --->  LEGGI TUTTE LE MOTIVAZIONI E LE SANZIONI INFLITTE

  • Squalifica per una giornata e ammenda di €3.000,00 a VANOLI Paolo (Fiorentina): "per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente".

  • Squalifica per una giornata a MANDRAGORA Rolando (Fiorentina): "Per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)".

