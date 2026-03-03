Kean protagonista fuori dal campo: “Dall’oratorio al sogno Mondiale con Gattuso”

Moise Kean inaugura un nuovo campo a Milano con EA Sports: il ricordo dell'oratorio, il rapporto speciale con il CT Gattuso e l'emozione per la sua canzone su FC 26

Non solo calcio e musica: Moise Kean si conferma protagonista anche fuori dal rettangolo verde. Il centravanti della Fiorentina è stato l'ambasciatore d'eccezione a Milano per l'inaugurazione del nuovo campo dell'oratorio di via della Ferrera, iniziativa targata EA Sports FC e Lega Serie A.

Un ritorno alle origini per Moise, che ha ricordato i suoi primi passi: "Io ho iniziato in strada e poi sono passato in oratorio, lì sono cresciuto molto". Accanto a ex calciatori come Ciro Ferrara e Andrea Ranocchia, Kean ha colto l'occasione per parlare del suo passato in strada e del futuro della nazionale italiana. Ecco le parole dell'ex Juventus riportate da TMW

Il sogno Mondiale e il feeling con Gattuso — Il pensiero corre subito all'Italia e all'obiettivo più grande: "Speriamo di qualificarci per i Mondiali, indossare la maglia azzurra è sempre un onore". Moise ha poi svelato il rapporto speciale con il CT Rino Gattuso: "Non è un martello, dice semplicemente ciò che pensa e ci spinge a dare di più. Abbiamo un carattere simile, mi dà la carica giusta. Siamo un gruppo di amici prima che calciatori, sento un ottimo vibe".

Kean "cantante" su FC 26 — C'è spazio anche per una curiosità extra-calcistica. Una canzone di Moise è stata infatti inserita nella colonna sonora ufficiale del videogioco FC 2026: "Trovare un mio brano in un gioco è incredibile, ne parlavo con mio fratello. Mi fa capire che devo sempre credere in me stesso".