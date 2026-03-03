Non solo calcio e musica: Moise Kean si conferma protagonista anche fuori dal rettangolo verde. Il centravanti della Fiorentina è stato l'ambasciatore d'eccezione a Milano per l'inaugurazione del nuovo campo dell'oratorio di via della Ferrera, iniziativa targata EA Sports FC e Lega Serie A.
Kean protagonista fuori dal campo: “Dall’oratorio al sogno Mondiale con Gattuso”
Un ritorno alle origini per Moise, che ha ricordato i suoi primi passi: "Io ho iniziato in strada e poi sono passato in oratorio, lì sono cresciuto molto". Accanto a ex calciatori come Ciro Ferrara e Andrea Ranocchia, Kean ha colto l'occasione per parlare del suo passato in strada e del futuro della nazionale italiana. Ecco le parole dell'ex Juventus riportate da TMW
Il sogno Mondiale e il feeling con Gattuso—
Il pensiero corre subito all'Italia e all'obiettivo più grande: "Speriamo di qualificarci per i Mondiali, indossare la maglia azzurra è sempre un onore". Moise ha poi svelato il rapporto speciale con il CT Rino Gattuso: "Non è un martello, dice semplicemente ciò che pensa e ci spinge a dare di più. Abbiamo un carattere simile, mi dà la carica giusta. Siamo un gruppo di amici prima che calciatori, sento un ottimo vibe".
Kean "cantante" su FC 26—
C'è spazio anche per una curiosità extra-calcistica. Una canzone di Moise è stata infatti inserita nella colonna sonora ufficiale del videogioco FC 2026: "Trovare un mio brano in un gioco è incredibile, ne parlavo con mio fratello. Mi fa capire che devo sempre credere in me stesso".
