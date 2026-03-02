Da Udine avvertono: “Non sarà l’Udinese dell’andata. Zaniolo vuole convincere Gattuso”

Francesco Velluzzi, giornalista della Gazzetta dello Sport vicino alle vicende dell'Udinese, ha sottolineato le principali novità in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina.Ecco le sue parole a Radio Bruno:
Questa sera sarà una squadra opposta rispetto a quella dell'andata. I giocatori bianconeri saranno determinati a cancellare le ultime tre sconfitte consecutive. Davis è recuperato, ma credo che andrà in panchina. Ricorda molto Lukaku come fisico e potenza. Zaniolo? Vuole dimostrare il suo valore e allo stesso tempo convincere Gattuso per la Nazionale. Questa sera sarà una gara ricca di duelli, sopratutto se la Fiorentina confermerà il 4-3-3. Quando l'Udinese riesce a utilizzare le mezzali diventa una squadra davvero pericolosa.
