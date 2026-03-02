Qui Udinese: “Assenti Davis e Kamara, chi al loro posto. Davanti l’ex Zaniolo”

Sorride Kosta Runjaić per il recupero di due giocatori. Davis e Kamara si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Difficile però che partano dal primo minuto. Al loro posto Zemura e Buksa. Non ce la fa Solet che verrà sostituito da Bertola. Davanti Runjaic si affida all'ex viola Nicolò Zaniolo.