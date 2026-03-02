Qui Udinese: “Assenti Davis e Kamara, chi al loro posto. Davanti l’ex Zaniolo”

Viola News
La probabile formazione dell'Udinese per la sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Sorride Kosta Runjaić per il recupero di due giocatori. Davis e Kamara si sono allenati in gruppo e saranno a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Difficile però che partano dal primo minuto. Al loro posto Zemura e Buksa. Non ce la fa Solet che verrà sostituito da Bertola. Davanti Runjaic si affida all'ex viola Nicolò Zaniolo.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehzibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.

