Rep: “A Udine per uscire dalla zona rossa. Kean potrebbe tagliare un traguardo”

Con le sconfitte di Lecce, Cremonese e Genoa la Fiorentina ha la possibilità di uscire dopo più di venti giornate dalla zona retrocessione . E l'occasione si delinea nella sfida di stasera, ore 20:45 , contro l'Udinese. Proprio contro i friulani, la passata stagione, la Fiorentina riuscì a posizionarsi nuovamente al sesto posto, valido per la partecipazione in Conference League.

L'Udinese è reduce da tre sconfitte consecutive e ha voglia di fare punti per non disturbare la quiete di un finale di stagione tranquillo. Vanoli, inoltre, deve fare i conti con gli infortunati e lo squalificato Dodò, sostituito da Fortini. Non ci sarà Solomon, out per almeno tre settimane. Al suo posto pronto Gudmundsson, al rientro dal problema alla caviglia. La Fiorentina si affida ai gol di Kean, che - se dovesse segnare - taglierebbe per la prima volta in viola il traguardo delle quattro gare consecutive in gol, cosa mai accaduta nemmeno lo scorso anno.