Udinese-Fiorentina, ore 20:45: dove vederla in tv e streaming

27° giornata di campionato, la Fiorentina affronta l'Udinese al Bluenergy Stadium con calcio d'inizio alle ore 20:45. I ragazzi guidati da Paolo Vanoli sono usciti per la prima volta in questa stagione dalla zona retrocessione, ma sarà fondamentale guadagnare altri punti in ottica salvezza.
La Fiorentina affronta l'Udinese al Bluenergy Stadium, calcio d'inizio alle ore 20:45
L'Udinese di Kosta Runjaić arriva da un periodo difficile con tre sconfitte nelle ultime tre partite. La situazione di classifica più tranquilla rispetto a quella dei viola, ma le partite vanno giocate e sarà il campo a parlare per i bianconeri.
|Lunedì 2 marzo, ore 20:45
|Bluenergy Stadium, Udine
|TV
|Dazn, Sky
|Streaming
|Dazn, Sky Go, Now
|Telecronaca
|Dazn: Santi-Budel
Sky: Barone-Gobbi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
