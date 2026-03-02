Viola News
Monti: “Comuzzo? Perchè non provare Kouadio. Stasera una cosa mi fa paura”

Pietro Comuzzo vive un momento di difficoltà. Stasera il friulano potrebbe partire dalla panchina
Niccolò Meoni
Niccolò Meoni 

Gianfranco Monti, speaker radiofonico e noto tifoso viola, ha commentato l'attesa prima di Udinese-Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio Bruno:

"La Fiorentina all'andata ha vinto per 5-0, ed ho sempre paura che tra colleghi qualcuno se lo ricordi. Stasera sono molto agitato proprio per questo. Io vado controcorrente, sento che Comuzzo è molto criticato, ma il ragazzo è giovane. A me non sarebbe dispiaciuto inserire Koaudio, Parisi stava facendo benissimo, ma più in avanti. Sono contento che ci siano dietro Pongracic e Ranieri, se il centrocampo da una mano con l'Udinese si può fare bene. Io non firmo mai per niente, ma sinceramente venire via da Udine con un pareggio non mi dispiacerebbe"

