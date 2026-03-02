Gianfranco Monti, speaker radiofonico e noto tifoso viola, ha commentato l'attesa prima di Udinese-Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
Monti: “Comuzzo? Perchè non provare Kouadio. Stasera una cosa mi fa paura”
Pietro Comuzzo vive un momento di difficoltà. Stasera il friulano potrebbe partire dalla panchina
"La Fiorentina all'andata ha vinto per 5-0, ed ho sempre paura che tra colleghi qualcuno se lo ricordi. Stasera sono molto agitato proprio per questo. Io vado controcorrente, sento che Comuzzo è molto criticato, ma il ragazzo è giovane. A me non sarebbe dispiaciuto inserire Koaudio, Parisi stava facendo benissimo, ma più in avanti. Sono contento che ci siano dietro Pongracic e Ranieri, se il centrocampo da una mano con l'Udinese si può fare bene. Io non firmo mai per niente, ma sinceramente venire via da Udine con un pareggio non mi dispiacerebbe"
