Cecchi: “A Udine si può anche pareggiare. Comuzzo non ceduto per un motivo”

Udinese-Fiorentina si avvicina. Stefano Cecchi dice la sua in queste ore di attesa in vista della gara di oggi. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:
"Comuzzo? Non è stato ceduto al Napoli perché sennò la piazza si sarebbe ribellata. Non te lo sei potuto permettere però perché quando hai ceduto non hai mai sostituito"
Jagiellonia? Il lato positivo è averla ribaltata con i titolari, anche se mi dispiace per Solomon. Salviamo il carattere e i titolari. La cosa che mi preoccupava è che giovedì abbiamo visto una versione "pioliana" della Fiorentina. E comunque hai passato il turno, quindi sei riuscito a invertire la situazione. Ma, il calcio macina ogni pensiero e bisogna pensare ai lati postivi. Hanno perso tutte e questo porta grande fiducia in vista di stasera. Dobbiamo vincere, ci mancherebbe, ma anche un pareggio non sarebbe male. Poi, con il Parma, non devi sbagliare. Una sconfitta stasera non pregiudica niente. Avendo vinto a Como, oggi puoi giocare per il pareggio. L'Udinese? Quando prendi 5 gol, ti rimane una cicatrice. Speriamo non sia troppo profonda. Vanoli? E' sempre sotto tiro dalla cronaca, ma diamogli atto: ha convinto Fagioli a fare il regista. Nicolò è il cardine di una Fiorentina che non può fare a meno di lui. Comuzzo? Bravissimo, può crescere ma adesso sta attraversando un periodo difficile. Pululu sembrava Mbappé. Comuzzo è migliore di quello che stiamo vedendo adesso. Comuzzo? Non è stato ceduto al Napoli perché sennò la piazza si sarebbe ribellata. Non te lo sei potuto permettere però perché quando hai ceduto non hai mai sostituito in maniera giusta. Vedi Dusan Vlahovic.
