Il Corriere Fiorentino rivela un messaggio di Daniele Pradè su Nicolò Zaniolo. Fu l'ex ds viola a portarlo a Firenze nel gennaio del 2025: (RASSEGNA VN - KEAN, ZANIOLO E LA SALVEZZA)
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa “Già me lo vedo che segna contro la Juve”. Il messaggio di Pradè su Zaniolo
Corriere Fiorentino
“Già me lo vedo che segna contro la Juve”. Il messaggio di Pradè su Zaniolo
Il Corriere Fiorentino su Nicolò Zaniolo
«Preferirono fare altre scelte — spiegò lui tornando, nove anni dopo — ma ora spero di poter riscrivere la mia storia in questa città». Lo sognava lui, e chi lo aveva scelto. «Già me lo vedo che segna contro la Juventus o da ex contro la Roma e va esultare sotto la curva...» disse a qualche amico Daniele Pradè. Parole, speranze e illusioni rimaste tali, e mai tradotte in pratica. Arrivato in prestito dal Galatasaray (via Atalanta) infatti, in sei mesi Zaniolo non ha lasciato traccia: 13 presenze complessive (9 in campionato e 4 in Conference), senza né gol né assist. Un fallimento, più che una rivalsa, con in mezzo anche la polemica (con tanto di accuse giallorosse) per quel parapiglia all’interno dello spogliatoio della Primavera della Roma. Per questo a fine stagione nessuno in società ha mai preso in considerazione l’idea di riscattarlo (l’obbligo sarebbe scattato al raggiungimento del 60% delle presenze e sarebbero serviti quasi 16 milioni) e per questo in molti pensavano che la sua carriera ad altissimi livelli, anche a causa dei tanti e brutti infortuni, fosse ormai finita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA