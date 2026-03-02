Viola News
Nazione: "Assenza Dodò? Il brasiliano è stato più croce che delizia quest'anno"

La Nazione si sofferma sulle assenza in casa Fiorentina, tra cui quella di Dodò. Il brasiliano, squalificato, tornerà in campo contro il Parma:

Vanoli deve fare i conti con qualche assenza importante, come quella di Solomon (infortunato) e Dodo, anche se il brasiliano è stato più croce che delizia in questa annata. Così la Fiorentina dovrà poggiarsi sui 'soliti' noti, a iniziare da Kean che pare aver ritrovato la verve realizzativa a lui più consona, per finire a Fagioli, regista insostituibile di una squadra che si accende quando il pallone è tra i suoi piedi.

