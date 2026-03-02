Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Gazzetta su Kean: “Il suo obiettivo è tornare in una big”

Gazzetta dello Sport

Sentite Gazzetta su Kean: “Il suo obiettivo è tornare in una big”

Sentite Gazzetta su Kean: “Il suo obiettivo è tornare in una big” - immagine 1
Il futuro di Moise Kean
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport,analizzando le stagioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo, ha parlato anche del loro futuro. Sottolineando la volontà dei giocatori di tornare in una big:

Oggi la storia è diversa. Kean ha segnato "solo" 8 gol in campionato, complice una serie di infortuni, Zaniolo è a quota 5, ma è risorto diventando il faro dei bianconeri. Un altro calciatore che, sfruttando tecnica e fisicità, sa essere devastante. E cambiato. Martedi scorso è diventato papà per la seconda volta. Di Leonardo. Che fa compagnia a Tommaso e a mamma Sara. Un gran finale li proietterebbe al centro del mercato. Per Udinese e Fiorentina sono imprescindibili, ma tornare in una big non può che essere un obiettivo per entrambi.

Leggi anche
“Già me lo vedo che segna contro la Juve”. Il messaggio di Pradè su Zaniolo
CorSport su Gudmundsson: “Non è al top, il suo rientro sarà forzato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA