La Gazzetta dello Sport,analizzando le stagioni di Moise Kean e Nicolò Zaniolo, ha parlato anche del loro futuro. Sottolineando la volontà dei giocatori di tornare in una big:
Sentite Gazzetta su Kean: "Il suo obiettivo è tornare in una big"
Il futuro di Moise Kean
Oggi la storia è diversa. Kean ha segnato "solo" 8 gol in campionato, complice una serie di infortuni, Zaniolo è a quota 5, ma è risorto diventando il faro dei bianconeri. Un altro calciatore che, sfruttando tecnica e fisicità, sa essere devastante. E cambiato. Martedi scorso è diventato papà per la seconda volta. Di Leonardo. Che fa compagnia a Tommaso e a mamma Sara. Un gran finale li proietterebbe al centro del mercato. Per Udinese e Fiorentina sono imprescindibili, ma tornare in una big non può che essere un obiettivo per entrambi.
