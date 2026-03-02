Repubblica: “Fortini, piace a due big. Il piano della Fiorentina per il suo futuro”

Non è semplice gestire la pressione a vent'anni, quando una squadra come la Roma mette gli occhi su di te, oltre che un'offerta da 10 milioni. Lo sa bene Niccolò Fortini che è pronto a scendere in campo contro l'Udinese dopo una stagione complicata. Fabio Paratici, che lo considera un giocatore importante, aveva respinto la richiesta del club giallorosso.

Per il classe 2006 fin qui 1.144 minuti giocati in 25 presenze, molte delle quali da subentrato, in tutte le competizioni, con un rendimento altalenante. Ovviamente anche le sue prestazioni hanno risentito dello stato generale della squadra, per questo è fondamentale tenere conto del contesto in cui è stato inserito.

Oggi a Udine per lui sarà un'occasione da non sbagliare dimostrando il suo valore in un impianto di gioco che ha finalmente trovato un briciolo d’equilibrio. La Fiorentina vuole tenere una linea ben precisa con Fortini: valorizzarlo e preservarlo. L'esterno viola ha un contratto in scadenza nel 2027 e su di lui, oltre alla Roma, hanno messo gli occhi altre società, fra cui la Juventus. I dialoghi per il rinnovo sono in rallentamento, ma la società vuole trova un accordo. Lo scrive La Repubblica.