L’ultimo giorno di mercato si apre con un nuovo tentativo della Roma per Fortini.
VN – Roma, tentativo in extremis per Fortini: cosa filtra
Le ultime di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Niccolò Fortini: scadenza nel 2027 e un destino che sembra lontano da Firenze
La mattinata che chiude ufficialmente la sessione invernale riporta infatti il nome del terzino viola al centro delle manovre giallorosse, con un interesse che non si è mai realmente spento nelle ultime settimane, anche dopo il rifiuto ad una prima offerta di prestito con diritto nei giorni scorsi.
Il club capitolino, alla ricerca di rinforzi sugli esterni, è tornato a muoversi con decisione, provando a capire margini e condizioni per arrivare al giocatore nelle ore finali della finestra di trattative. Quanto la Fiorentina valuta Fortini? Il prezzo.
