Daniele Rugani alla Fiorentina, manca solo la firma. O meglio, mancano visite mediche e firma sul contratto che, in caso di attivazione dell'obbligo di riscatto condizionato, lo legherà ai colori viola per i prossimi due anni.
VN – Rugani è arrivato in città: in mattinata visite mediche, poi la firma
Il colpo in difesa si concretizza all'ultimo giorno utile
Il difensore classe 1994 arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al mantenimento della Serie A da parte della formazione di Paolo Vanoli, da settimane in cerca di un rinforzo in difesa dopo gli addii di Pablo Marì e Mattia Viti.
Dalla tarda sera di ieri, 1 febbraio, è già a Firenze, mentre in mattinata è previsto il consueto iter con visite e firma. Rugani, che si è infortunato contro la Roma nella 16esima giornata di campionato (lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra), dovrebbe essere in condizione di scendere in campo già contro il Torino il prossimo sabato.
