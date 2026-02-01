La missione di Fagioli: eludere la marcatura a uomo. Le possibili soluzioni

Nicolò Fagioli è uno degli uomini chiave per la Fiorentina. Vanoli gli chiede di più, ma cosa può fare la Fiorentina?

Fiorentina-Verona, nonostante sia stata una Caporetto viola, è l'inizio di una serie di ottime prestazioni per Nicolò Fagioli. Nel momento più buio per la Fiorentina, paolo Vanoli ha avuto l'ardore di riproporre l'ex Juventus come regista. Da lì in poi la sua stagione ha svoltato, prendosi in mano la squadra. Prestazioni che hanno finalmente dato fluidità alla manovra viola, ma che non sono passate inosservate.

Il blocco — Il Cagliari ha scelto un atteggiamento ben più conservativo del Bologna. Italiano come suo solito avea predisposto un duello anche per Fagioli, che però si è liberato bene dei rossoblu, in difficoltà e spesso in ritardo nel pressing. Pisacane invece ha piazzato Esposito proprio sull'ex Cremonese, schermandolo ed evitando che il pallone passasse dai suoi piedi. Una mossa vincente, che ha sostanzialmente azzerato la prima costruzione di Vanoli. Anche a Napoli Fagioli è andato in difficoltà, come ammesso lo stesso giocatore: "Nelle ultime partite mi stanno marcando molto stretto, devo esser bravo io a smarcarmi".

Come si migliora? — Le soluzioni portano chiaramente al mercato, anche se il tempo stringe. La figura di un mediano di personalità, non è vitale solo per proteggere la fragile difesa viola, ma anche per sgravare Fagioli da i compiti di impostazione. Avere un compagno affidabile nel manipolare il pallone, consentirebbe a Fagioli di poter avere maggiore libertà, anche nell'ultimo terzo di campo. Anche un centrale bravo nella prima impostazione aiuterebbe, ma in questo senso la società pare abbia scelto un altro tipo di profilo. Poi c'è il miglioramento interno, Fagioli deve chiaramente ancora prendere confidenza con un ruolo quasi inedito, ma il tempo a sua disposizione è poco. Lo smarcamento non è tra l'altro un elemento così allenabile, come un passaggio. Giocatori come Sergio Busquets erano dei veri e propri maghi in questo, come se gli venisse naturale trovare la posizione giusta. In rosa non ci sono calciatori in grado di supportarlo abbastanza in questo, dato che i vari Mandragora, Brescianini e Fabbian hanno nella corsa e nell'intensità la loro forza. Fagioli deve dimostrare di adattarsi anche alle difficoltà che un ruolo simile prevede, tante delle speranze viola passano da lui.