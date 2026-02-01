Pedullà: “Accordo Fiorentina-Juventus per Rugani. Si aspetta il suo sì”

La Fiorentina ha alcune necessità chiare, riguardanti il mercato di gennaio. Una di queste è il difensore centrale, che la società sembra aver individuato in Daniele Rugani. Secondo Alfredo Pedullà, la trattativa sta decollando. Fiorentina e Juventus avrebbero l'accordo, ovvero un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.