Pedullà: “Accordo Fiorentina-Juventus per Rugani. Si aspetta il suo sì”

Potrebbe essere Daniele Rugani il quinto rinforzo viola a gennaio. La decisione spetta all'ex Empoli
Redazione VN

La Fiorentina ha alcune necessità chiare, riguardanti il mercato di gennaio. Una di queste è il difensore centrale, che la società sembra aver individuato in Daniele Rugani. Secondo Alfredo Pedullà, la trattativa sta decollando. Fiorentina e Juventus avrebbero l'accordo, ovvero un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.

Decide Rugani

Adesso la palla passa al giocatore. Rugani dovrà decidere se rimanere a Torino, oppure accettare l'esperienza a Firenze. In caso di risposta positiva, potrebbe essere lui il rinforzo last-minute per la difesa di Paolo Vanoli.

