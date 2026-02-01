Il sogno difensivo riguardante il mercato della Fiorentina è Radu Dragusin, del Tottenham. Fabio Paratici conosce bene il giocatore naturalmente. L'ex Genoa all'inizio del 2025 si era rotto il legamento crociato, rimanendo quindi fuori per molto tempo. Proprio a poche ore dalla fine del mercato però, è arrivata una bella occasione per Dragusin.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Obiettivi: Dragusin torna titolare nel Tottenham. Un messaggio sul mercato?
calciomercato
Obiettivi: Dragusin torna titolare nel Tottenham. Un messaggio sul mercato?
Radu Dragusin torna titolare nel Tottenham dopo tanti mesi. Gli Spurs vogliono puntare su di lui?
Il ritorno—
Thomas Frank ha scelto lui per giocare al fianco di Romero in difesa. Dragusin non aveva mai giocato titolare in Premier League dal suo infortunio. Gli Spurs sono in piena emergenza a causa dei problemi fisici dei propri titolari. Frank potrebbe però, aver voluto lanciare un messaggio sul proprio giocatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA