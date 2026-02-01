Obiettivi: Dragusin torna titolare nel Tottenham. Un messaggio sul mercato?

Il sogno difensivo riguardante il mercato della Fiorentina è Radu Dragusin, del Tottenham. Fabio Paratici conosce bene il giocatore naturalmente. L'ex Genoa all'inizio del 2025 si era rotto il legamento crociato, rimanendo quindi fuori per molto tempo. Proprio a poche ore dalla fine del mercato però, è arrivata una bella occasione per Dragusin.