E alla fine Disasi stoppa anche il West Ham: bloccato da una big di Serie A

Il Milan prepara il colpo in difesa. A sorpresa il profilo su cui lavora il Ds Tare è quello di Axel Disasi. Il difensore francese è in uscita dal Chelsea, nei giorni scorsi a portarlo in Italia ci aveva provato anche la Fiorentina. Il classe '98 ha detto no alla corte di Paratici e dei viola perché sembrava volesse rimanere in Premier League. Il West Ham sembrava in netto vantaggio sugli altri club nella corsa al giocatore.