Il Milan prepara il colpo in difesa. A sorpresa il profilo su cui lavora il Ds Tare è quello di Axel Disasi. Il difensore francese è in uscita dal Chelsea, nei giorni scorsi a portarlo in Italia ci aveva provato anche la Fiorentina. Il classe '98 ha detto no alla corte di Paratici e dei viola perché sembrava volesse rimanere in Premier League. Il West Ham sembrava in netto vantaggio sugli altri club nella corsa al giocatore.
E alla fine Disasi stoppa anche il West Ham: bloccato da una big di Serie A
Su Disasi, cercato anche dalla Fiorentina nei giorni scorsi, irrompe il Milan. Anche il West Ham messo in pausa dal giocatore
Ora invece, secondo Calciomercato.com, lo ha bloccato il Milan, in attesa del via libera all'operazione in prestito dal Chelsea che porterebbe un rinforzo in difesa gradito ad Allegri. Addirittura il West Ham che sembrava in pole per il francese sarebbe stato messo in attesa, non appena gli agenti di Disasi gli hanno comunicato della possibilità che il Milan si inserisse.
