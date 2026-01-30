Non solo i profili esperti, la Fiorentina continua a guardare con attenzione ai talenti emergenti del nostro campionato. Il nome di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 rivelazione del Modena, è ormai attenzionato da vari club italiani e non.
Fiorentina su Massolin: spunta una big italiana. Il Modena fissa il prezzo
La sfida, infatti, non è però limitata ai confini nazionali, dove Udinese e Bologna restano alla finestra. Sul pilastro della squadra di Sottil si sono accesi anche i riflettori di PSV Eindhoven e Villarreal, pronti a dar battaglia alle italiane.
La novità—
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di SportMediasetOrazio Accomando, la Fiorentina ha chiesto informazioni per il francese, ma deve fare i conti con l'inserimento deciso dell'Inter. Massolin piace per la sua grande fisicità e per la duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Un profilo che Fabio Paratici starebbe monitorando con grande attenzione per rinforzare la mediana viola. Il Modena ha già fissato il prezzo del cartellino: si parte da una base di 5-6 milioni di euro (che con i bonus possono arrivare a 8).
La strategia è chiara: la cessione a gennaio è possibile solo a patto che il giocatore resti in prestito a Modena fino a giugno. In caso contrario, ogni discorso verrà rimandato all'estate, con il rischio che il prezzo lieviti ulteriormente.
