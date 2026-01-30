Fiorentina su Massolin: spunta una big italiana. Il Modena fissa il prezzo

Non solo i profili esperti, la Fiorentina continua a guardare con attenzione ai talenti emergenti del nostro campionato. Il nome di Yanis Massolin , centrocampista classe 2002 rivelazione del Modena , è ormai attenzionato da vari club italiani e non.

La sfida, infatti, non è però limitata ai confini nazionali, dove Udinese e Bologna restano alla finestra. Sul pilastro della squadra di Sottil si sono accesi anche i riflettori di PSV Eindhoven e Villarreal, pronti a dar battaglia alle italiane.