Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina su Massolin: spunta una big italiana. Il Modena fissa il prezzo

calciomercato

Fiorentina su Massolin: spunta una big italiana. Il Modena fissa il prezzo

Fiorentina su Massolin: spunta una big italiana. Il Modena fissa il prezzo - immagine 1
La Fiorentina punta Yanis Massolin del Modena, ma spunta una big italiana: ecco il piano del Modena tra prezzo e prestito
Redazione VN

Non solo i profili esperti, la Fiorentina continua a guardare con attenzione ai talenti emergenti del nostro campionato. Il nome di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 rivelazione del Modena, è ormai attenzionato da vari club italiani e non.

La sfida, infatti, non è però limitata ai confini nazionali, dove Udinese e Bologna restano alla finestra. Sul pilastro della squadra di Sottil si sono accesi anche i riflettori di PSV Eindhoven e Villarreal, pronti a dar battaglia alle italiane.

La novità

—  

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di SportMediasetOrazio Accomando, la Fiorentina ha chiesto informazioni per il francese, ma deve fare i conti con l'inserimento deciso dell'Inter. Massolin piace per la sua grande fisicità e per la duttilità che gli permette di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Un profilo che Fabio Paratici starebbe monitorando con grande attenzione per rinforzare la mediana viola. Il Modena ha già fissato il prezzo del cartellino: si parte da una base di 5-6 milioni di euro (che con i bonus possono arrivare a 8).

La strategia è chiara: la cessione a gennaio è possibile solo a patto che il giocatore resti in prestito a Modena fino a giugno. In caso contrario, ogni discorso verrà rimandato all'estate, con il rischio che il prezzo lieviti ulteriormente.

Leggi anche
TMW: occhi ancora in casa Juventus, piace Joao Mario. Ma c’è concorrenza
Disasi? Disa-stop, nessuna apertura. Di Marzio: “Preferisce restare in Premier”

© RIPRODUZIONE RISERVATA