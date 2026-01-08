CorSport: Fiorentina su Massolin, il talento del Modena paragonato a Koopmeiners

La Fiorentina ha sofferto la mancanza di esterni, per questo motivo nella sessione invernale sta cercando di rimediare. Pronti via è arrivato Manor Solomon dal Tottenham. La sensazione però è che la società voglia regalare un'altra pedina a Paolo Vanoli in quel ruolo. La Fiorentina infatti continua a monitorare Dominguez, Ngonge e Boga, fin qui i nomi più caldi.

La volontà del giocatore è quella di rimanere al Modena e provare a portare la squadra in Serie A, ma il calcio è imprevedibile. Il tecnico Andrea Sottil, di recente, ha parlato così del giocatore: "Massolin può ricoprire più ruoli nella zona centrale ed è già migliorato tanto da inizio stagione, mettendo su 4 chili di muscoli. Per me non è una bella sorpresa. Ha un talento straordinario, ha fatto una fase difensiva straordinaria e gli piace guardare in avanti. Ha marcato il play, ha saputo marcare i rimbalzi difensivi, stiamo lavorando sull’attacco della porta anche grazie al collettivo. I ragazzi lo stimano, si sacrifica e ha i colpi".