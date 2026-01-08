CorSport: Fiorentina su Massolin, il talento del Modena paragonato a Koopmeiners

Viola News
Yanis Massolin è stato accostato alla Fiorentina come rinforzo per la sessione invernale di mercato
La Fiorentina ha sofferto la mancanza di esterni, per questo motivo nella sessione invernale sta cercando di rimediare. Pronti via è arrivato Manor Solomon dal Tottenham. La sensazione però è che la società voglia regalare un'altra pedina a Paolo Vanoli in quel ruolo. La Fiorentina infatti continua a monitorare Dominguez, Ngonge e Boga, fin qui i nomi più caldi.

A questa lista si aggiunge anche il nome di Yanis Massolin, classe 2002 di proprietà del Modena. Un centrocampista duttile, che può ricoprire diversi ruoli con caratteristiche offensive: "Una mezz'ala che può fare il trequartista", come ha affermato il suo agente Yvan Le Mee. Si tratta di un mancino che abbina doti tecniche e atletiche cercato in passato anche dalla Juventus NextGen, dal Milan Futuro e dall'Atalanta che vedeva in lui un giocatore simile a Koopmeiners.

La volontà del giocatore è quella di rimanere al Modena e provare a portare la squadra in Serie A, ma il calcio è imprevedibile. Il tecnico Andrea Sottil, di recente, ha parlato così del giocatore: "Massolin può ricoprire più ruoli nella zona centrale ed è già migliorato tanto da inizio stagione, mettendo su 4 chili di muscoli. Per me non è una bella sorpresa. Ha un talento straordinario, ha fatto una fase difensiva straordinaria e gli piace guardare in avanti. Ha marcato il play, ha saputo marcare i rimbalzi difensivi, stiamo lavorando sull’attacco della porta anche grazie al collettivo. I ragazzi lo stimano, si sacrifica e ha i colpi".

 

