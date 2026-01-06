VN – Brescianini, trattativa caldissima: la Fiorentina spinge per la chiusura

Le famose "ore decisive" sono arrivate per la trattativa tra la Fiorentina e l'Atalanta per Marco Brescianini. Il centrocampista della Dea è convinto della destinazione viola e adesso si lavora per chiudere con la società dei Percassi, che l'aveva spuntata per l'ex Frosinone nell'estate del 2024 beffando il Napoli.