VN – Brescianini, trattativa caldissima: la Fiorentina spinge per la chiusura

Il centrocampista scuola Milan, già oggetto di interesse in passato, è adesso vicinissimo
Nicolò Schira

Le famose "ore decisive" sono arrivate per la trattativa tra la Fiorentina e l'Atalanta per Marco Brescianini. Il centrocampista della Dea è convinto della destinazione viola e adesso si lavora per chiudere con la società dei Percassi, che l'aveva spuntata per l'ex Frosinone nell'estate del 2024 beffando il Napoli.

Conferme sulla formula: come per Baldanzi, la Fiorentina ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto che scatta in caso di salvezza. Brescianini, che ha giocato poco quest'anno ma si è dimostrato decisivo nel pareggio per 1-1 nel finale a Cremona, è il prescelto per rinforzare la linea mediana di Vanoli, potendo essere impiegato in tutte le posizioni centrali.

