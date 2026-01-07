VN – Nzola torna, ma è solo di passaggio: già proposto a due club liguri

L'attaccante angolano ha rotto con Gilardino dopo Pisa-Como

Nicolò Schira 7 gennaio - 19:07

Mbala Nzola ha fallito al Pisa: nonostante 3 reti in campionato in 16 presenze, l'angolano non ha fatto breccia nelle idee di Gilardino e il rigore sbagliato contro il Como sul punteggio di 2-0 per i lariani è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica", ha detto il tecnico Gilardino.

I nerazzurri hanno preso il centravanti nigeriano Rafiu Durosinmi per 9 milioni di euro più 2 di bonus, quindi per Nzola non c'è più spazio: farà ritorno a Firenze per interruzione del prestito, che era stato strutturato con diritto di riscatto e controriscatto.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina non ha intenzione di tenerlo; Nzola è stato già proposto a due club. Si tratta del Genoa, concorrente per la salvezza in Serie A, e dello Spezia, la squadra che lo aveva ceduto alla Fiorentina nell'estate del 2023, in Serie B.