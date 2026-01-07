VN – Fabbian-Fazzini, l’idea della Fiorentina: c’è un ostacolo importante

Giovanni Fabbian in orbita Fiorentina? La Lazio, per sostituire Guendouzi, avrebbe scelto Kenneth Taylor dell'Ajax, e allora il centrocampista offensivo del Bologna rimane alla ricerca di spazio.

Secondo quel che risulta alla nostra redazione, la Fiorentina avrebbe pensato di offrire Jacopo Fazzini e un conguaglio economico, ma il problema è che sul giocatore scuola Inter ci sarebbero vari interessamenti dalla Premier League. Per attrattiva e peso economico, è molto probabile che Fabbian attraversi la Manica. Situazione comunque da monitorare.