Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina, si pensa a Fabbian: può prendere corpo uno scambio col Bologna

calciomercato

Fiorentina, si pensa a Fabbian: può prendere corpo uno scambio col Bologna

Fabbian e Italiano
Alla compagine felsinea piace Jacopo Fazzini
Redazione VN

Come riporta Gianluca Di Marzio su X, anche la Fiorentina si inserisce tra le pretendenti di Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo del Bologna che interessa alla Lazio. I viola vogliono rinforzarsi sulla trequarti ed hanno individuato nel classe 2003 un profilo interessante. Alla società rossoblù, tra l'altro, piace, e non poco, Jacopo Fazzini: che le due formazioni lavorino per impostare uno scambio tra i due calciatori?

Leggi anche
VN – Brescianini, trattativa caldissima: la Fiorentina spinge per la chiusura
VN – Avanti anche per Baldanzi: formula e possibili tempistiche dell’affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA