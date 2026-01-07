Come riporta Gianluca Di Marzio su X, anche la Fiorentina si inserisce tra le pretendenti di Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo del Bologna che interessa alla Lazio. I viola vogliono rinforzarsi sulla trequarti ed hanno individuato nel classe 2003 un profilo interessante. Alla società rossoblù, tra l'altro, piace, e non poco, Jacopo Fazzini: che le due formazioni lavorino per impostare uno scambio tra i due calciatori?
Fiorentina, si pensa a Fabbian: può prendere corpo uno scambio col Bologna
Alla compagine felsinea piace Jacopo Fazzini
