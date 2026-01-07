Jacopo Fazzini potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato? Nel prepartita di Bologna-Atalanta, il Ds felsineo Marco Di Vaio ha parlato così dell'interessamento rossoblu, ai microfoni di Sky Sport:
calciomercato news calciomercato Fazzini piace al Bologna, Di Vaio: "Bel giocatore, ma è della Fiorentina"
Fazzini piace al Bologna, Di Vaio: “Bel giocatore, ma è della Fiorentina”
Nel prepartita di Bologna-Atalanta, il Ds felsineo Marco Di Vaio ha parlato così dell'interessamento rossoblu per Fazzini
Fazzini è interessante, ma è un giocatore della Fiorentina e non è corretto parlarne. Se ne devo parlare in maniera generale è interessante, giovane, ha margini di miglioramento, ma non è un nostro obiettivo.
