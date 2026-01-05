L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sulle operazioni di mercato in casa Fiorentina, sia in uscita che in entrata. Il nome di Jacopo fazzini continua ad essere particolarmente caldo rispetto ad una cessione e, spiega il giornalista, è stato proposto alla Lazio. ma attenzione, perché il classe 2003 potrebbe diventare anche una pista concreta per il Bologna se dovesse partire Fabbian. I entrata, invece, occhio al nome di Baldanzi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà: Fazzini idea Bologna? Occhio a Baldanzi, ma parte a una condizione
calciomercato
Pedullà: Fazzini idea Bologna? Occhio a Baldanzi, ma parte a una condizione
Il punto dell'esperto di mercato
Il fantasista della Roma piace particolarmente in casa viola. Tuttavia, sull'ex Empoli c'è anche il Verona e lascerà la capitale soltanto nel caso in cui i giallorossi dovessero trovare il sostituto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA