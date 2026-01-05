Pedullà: Fazzini idea Bologna? Occhio a Baldanzi, ma parte a una condizione

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sulle operazioni di mercato in casa Fiorentina, sia in uscita che in entrata. Il nome di Jacopo fazzini continua ad essere particolarmente caldo rispetto ad una cessione e, spiega il giornalista, è stato proposto alla Lazio. ma attenzione, perché il classe 2003 potrebbe diventare anche una pista concreta per il Bologna se dovesse partire Fabbian. I entrata, invece, occhio al nome di Baldanzi.