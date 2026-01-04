Possibile intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina. La squadra di Maurizio Sarri è molta attiva nelle cessioni e dopo Castellanos potrebbe salutare Guendouzi, che piace al Fenerbahce. Con i soldi di queste cessioni, scrive la Gazzetta dello Sport, la Lazio potrebbe soffiare Samardzic alla Fiorentina, ma puntare anche un centrocampista viola:
Guendouzi lascia la Lazio, Gazzetta: “Il sostituto gioca nella Fiorentina”
Intreccio Lazio-Fiorentina a centrocampo
Per i biancocelesti adesso c'è l'obbligo di portare a Formello non una, ma due mezzali. E di farlo anche in fretta. Le trattative calde sono quelle per il giocatore del Bologna Fabbian e per l'atalantino Samardzic. Ma non sono gli unici nomi sul taccuino dei dirigenti laziali. Occhio anche al talentino ungherese Toth, 20 anni, del Ferencvaros e al centrocampista della Fiorentina Fazzini, vecchio pallino dei biancocelesti.
