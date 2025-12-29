Pedullà: Castellanos in uscita, la Lazio dice no a Lucca e un giocatore viola

La Lazio adesso ha il mercato sbloccato, ma per capire come muoversi dovrà prima chiarire il futuro di Castellanos . Per il momento c'è solo un interesse da parte del Flamengo che ancora non ha avanzato proposte ufficiali.

Il club biancoceleste nel frattempo è alla ricerca di un sostituto. Il Napoli avrebbe proposto uno scambio con Lucca, ricevendo però una risposta negativa. Secondo quanto riportato da Pedullà lo stesso discorso vale per Piccoli che fin qui non ha mantenuto le aspettative nate da un grande investimento fatto in estate.