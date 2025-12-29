L’Inter abbandona una pista di mercato. Ritorno di fiamma per un giocatore viola?

"Palestra non è un nostro obiettivo di mercato" così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha spento le voci sull'interessa nerazzurro per il giovane talento dell'Atalanta, in prestito al Cagliari. Al di là di un possibile bluff, arrivare all'esterno destro sembra davvero complicato. Per questo motivo la capolista della Serie A potrebbe spostare l'attenzione su altri obiettivi. Chivu deve trovare un giocatore simile a Denzel Dumfries e nella lista di Ausilio ci sarebbe anche Dodò. Per Paratici nessuno è incedibile e il brasiliano, che ancora non ha rinnovato con la Fiorentina, potrebbe essere un giocatore utile alla causa nerazzurra.