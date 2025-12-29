Gazzetta: “Due big di A su Moise Kean. Paratici l’ha già ceduto in passato”

L’arrivo imminente di Fabio Paratici a Firenze, nel ruolo di nuovo direttore tecnico, potrebbe incidere in modo decisivo sulla corsa salvezza della Fiorentina. Come già accaduto in passato ad altre squadre, n on è escluso che Paratici scelga di intervenire in maniera radicale sulla rosa , arrivando anche a sacrificare alcuni giocatori di spicco che non stanno rendendo secondo le aspettative.

Tra i nomi più discussi c’è quello di Moise Kean, autore finora di 4 gol in 17 partite di Serie A e di una rete in Conference League. L’attaccante della Nazionale potrebbe diventare un’opzione appetibile per club alla ricerca di rinforzi offensivi: in passato il Paris FC aveva mostrato interesse, senza successo, mentre ora Milan e Roma osservano la situazione, soprattutto in caso di cessioni eccellenti nei rispettivi reparti avanzati.