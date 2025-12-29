L’arrivo imminente di Fabio Paratici a Firenze,nel ruolo di nuovo direttore tecnico, potrebbe incidere in modo decisivo sulla corsa salvezza della Fiorentina. Come già accaduto in passato ad altre squadre, non è escluso che Paratici scelga di intervenire in maniera radicale sulla rosa, arrivando anche a sacrificare alcuni giocatori di spicco che non stanno rendendo secondo le aspettative.
Gazzetta: “Due big di A su Moise Kean. Paratici l’ha già ceduto in passato”
Tra i nomi più discussi c’è quello di Moise Kean, autore finora di 4 gol in 17 partite di Serie A e di una rete in Conference League. L’attaccante della Nazionale potrebbe diventare un’opzione appetibile per club alla ricerca di rinforzi offensivi: in passato il Paris FC aveva mostrato interesse, senza successo, mentre ora Milan e Roma osservano la situazione, soprattutto in caso di cessioni eccellenti nei rispettivi reparti avanzati.
Kean potrebbe dunque trasformarsi in una possibile occasione last minute del mercato di gennaio, magari con la formula del prestito fino a giugno. Uno scenario plausibile anche alla luce del precedente rapporto con Paratici, che nel 2019, da direttore sportivo della Juventus, lo aveva già ceduto all’Everton. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
