Dazn: verso gennaio, Kean e Gudmundsson incedibili. Se ne riparlerà d’estate

L'intenzione del club gigliato è quella di trattenere i due attaccanti fino al termine della stagione
Redazione VN

La Fiorentina con questa posizione di classifica complicata non può permettersi a gennaio di perdere i giocatori più forti. In primis, Moise Kean ed Albert Gudmundsson. In sintesi è questo il concetto riportato in ottica viola dagli inviati a Parma di Dazn, riguardo appunto alla sessione di mercato che sta per cominciare. I due attaccanti sono considerati, dunque, incedibili ed una loro eventuale cessione sarà argomento di discussione soltanto la prossima estate, non certamente nel prossimo mese di gennaio. Questo è quanto trapela, secondo l'emittente, dal club gigliato.

