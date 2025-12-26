Viola News
calciomercato

Sky: Lazio, Tavares ai saluti. Anche Parisi nella lista dei sostituti

La Lazio si prepara a salutare Nuno Tavares a gennaio: tra i nomi in lista per sostituirlo c'è anche quello di Fabiano Parisi
Nella passata stagione è stato uno dei migliori terzini del campionato, mentre in questa, con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina, Nuno Tavares ha collezionato appena 9 presenze.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino portoghese non rientra nei piani del tecnico toscano e, dopo essere stato riscattato in estate, durante il mercato di gennaio potrebbe salutare la Lazio.

Tre i nomi sul taccuino per andare a sostituirlo: Aaron Martin del Genoa, Emanuele Valeri del Parma, cresciuto del settore giovanile della squadra romana, e Fabiano Parisi, da poco tornato ad essere un elemento importante in casa Fiorentina, soprattutto per le sue caratteristiche.

