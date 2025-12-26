Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Roma, niente più Gudmundsson. I giallorossi puntano due ex Serie A per l’attacco

calciomercato

Roma, niente più Gudmundsson. I giallorossi puntano due ex Serie A per l’attacco

Roma, niente più Gudmundsson. I giallorossi puntano due ex Serie A per l’attacco - immagine 1
La Roma sembrava interessata ad Albert Gudmundsson. Ma nel corso delle settimane i giallorossi hanno cambiato obiettivi
Redazione VN

Fino a poche settimane fa Albert Gudmundsson sembrava un possibile partente in casa Fiorentina, poi le ultime prestazioni dell'islandese (soprattutto quella contro l'Udinese) hanno riacceso l'ex Genoa. La Roma era interessata a lui, ma i giallorossi stanno virando su altri obiettivi. Il primo è Joshua Zirkzee, in forza al Manchester United ma scontento. L'olandese si avvicina a grandi passi verso la Roma di Gasperini.

Obiettivo Jack

—  

Per quanto riguarda la posizione più arretrata, quella di trequartista nel 3-4-2-1 di Gasperini, la Roma guarda verso Madrid. In particolare i capitolini sarebbero interessati a Giacomo Raspadori. L'italiano è chiuso da Griezmann, Sorloth, Baena e Alvarez, anche se Simeone lo apprezza. Per portarlo via dalla Spagna, come scrive Calciomercato.com, servirà un'offerta per un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra che doverebbe superare i 20 milioni.

Leggi anche
Martinelli va a giocare? Ci pensa una nobile decaduta in Serie B
Paratici lascia il Tottenham? Frank non si sbilancia: “Parlo ancora con lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA