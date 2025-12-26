Roma, niente più Gudmundsson. I giallorossi puntano due ex Serie A per l’attacco

Fino a poche settimane fa Albert Gudmundsson sembrava un possibile partente in casa Fiorentina, poi le ultime prestazioni dell'islandese (soprattutto quella contro l'Udinese) hanno riacceso l'ex Genoa. La Roma era interessata a lui, ma i giallorossi stanno virando su altri obiettivi. Il primo è Joshua Zirkzee, in forza al Manchester United ma scontento. L'olandese si avvicina a grandi passi verso la Roma di Gasperini.
Per quanto riguarda la posizione più arretrata, quella di trequartista nel 3-4-2-1 di Gasperini, la Roma guarda verso Madrid. In particolare i capitolini sarebbero interessati a Giacomo Raspadori. L'italiano è chiuso da Griezmann, Sorloth, Baena e Alvarez, anche se Simeone lo apprezza. Per portarlo via dalla Spagna, come scrive Calciomercato.com, servirà un'offerta per un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra che doverebbe superare i 20 milioni.
